Mauricio Ochmann y su maravilloso recorrido por España en familia

Has viajado mucho dentro de España, ¿algún lugar que te haya sorprendido en especial?

Hace unos días estuvimos en Gran Canaria (Islas Canarias) y conocimos las Dunas de Maspalomas, un lugar insólito que quizás no habría descubierto si no fuera por el trabajo y resultó ser una experiencia magnífica disfrutar aquel paisaje de dunas junto al mar. Me apasiona la actuación y contar historias, pero también me encanta viajar.