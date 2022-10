Aislinn Derbez revela que, tras ser mamá, su salud mental se convirtió en prioridad

Aislinn Derbez siempre ha sido muy abierta sobre el proceso de su embarazo y el postparto tan duro que le tocó vivir. Fue tal la experiencia para la actriz de 36 años que actualmente promueve una aplicación para crear una comunidad entre mamás que necesiten ser escuchadas y sobre todo, comprendidas. En medio de este emprendimiento, la hija mayor de Eugenio Derbez ha compartido algunas cosas de las que jamás había hablado acerca del nacimiento de Kailani, su hija con Mauricio Ochmann. A través de una publicación en sus redes sociales, ‘Ais’ admitió que el día que nació su hija fue “el mejor”, pero al mismo tiempo “el más duro y doloroso”. Por ello, tras la llegada de Kailani, la estrella de cine se enfocó en trabajar en su salud mental.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez y su hija en agosto de 2018, cuando la bebé tenía seis meses de nacida

En su perfil de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes del nacimiento de su hija, así como de sus primeros meses como mamá y reveló lo siguiente: “Recuerdo que el día de mi parto fue el mejor día de mi vida y a la vez el más duro y doloroso. Lo último que hubiera pensado es que estaría 36 hrs en labor de parto (en mi caso las contracciones no tenían descanso🥵) y menos ¡que fuera exactamente opuesto a lo que planeamos por meses! Y nada ni nadie puede prepararte para la montaña rusa que viene después”.

“Creo que todas tenemos historias inesperadas que no nos atrevemos a hablar abiertamente sobre nuestros partos y maternidad”, indicó. Tras pasar por esas experiencias que la marcaron, ‘Ais’ se dedicó a cuidar de su salud mental. “Para mí no hay nada más importante en este mundo que ser el mejor ejemplo que mi hija pueda tener, por eso desde entonces mi salud mental se convirtió en mi principal prioridad y a la vez fue lo que más trabajo me costó ese primer año… no dormir más de 3 hrs seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas, pueden llegar a sentirse insoportables”.