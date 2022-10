Con Gabriel Soto a la distancia, Irina Baeva celebra su cumpleaños en Nueva York

“Y sí, al principio estaba un poco triste, pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida”, continuó en su mensaje. “Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy”, agregó.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante”, expresó. “Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30s, LET’S DO IT!”, escribió. Irina se dijo agradecida haber podido celebrar en su ciudad favorita del mundo junto a dos queridos amigos. “¡Gracias por estar! Y gracias a mis amigos, familia y todos y cada uno de ustedes por mandarme tanto amor y felicitaciones en ese día, ¡l@s amo!”, concluyó.