Selena Gomez da positivo a COVID-19 y pide no bajar la guardia

A pesar de que los contagios de coronavirus han ido a la baja en los últimos meses, esto no quiere decir que ya se haya erradicado la pandemia por completo. Selena Gomez recién dio a conocer que dio positivo a COVID-19, por lo que pidió a sus seguidores permanecer atentos y no bajar la guardia ante la enfermedad. Debido a su condición, la cantante se vio obligada a cancelar algunos compromisos de trabajo, como su participación en The Tonight Show con Jimmy Fallon. A través de sus stories, la intérprete dio a conocer su estado de salud.

©GettyImages



Selena Gomez pidió a sus seguidores seguirse cuidando del COVID

“No voy a estar en Fallon (el show de Jimmy Fallon) esta noche. Terminé contrayendo COVID, pero estoy descansando y sintiéndome bien”, aseguró la también actriz, en un texto acompañado de una imagen en la que se veía descansando en un sofá con sus mascotas cerca de ella. “(Esto es) un recordatorio amistoso de que el COVID todavía está por ahí. Manténganse actualizados sobre sus refuerzos. De hecho, estaba programada para obtener el mío esta semana. Los amo a todos”, indicó.

©@queengomez12



Selena Gomez contrajo COVID-19 y se recupera en casa

Selena Gomez ha estado inmersa en la promoción de su producción Selena Gomez: My Mind & Me. El documental, el cual será lanzado a través de Apple TV el próximo 4 de noviembre, abordará las batallas de Selena con su salud física y mental en los últimos seis años. La que fuera actriz de Hechiceros de Waverly Place ha enfrentado grandes desafíos en lo que corciene a su bienestar.