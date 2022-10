La enfermedad que padece Matt Smith, estrella de ‘House of the Dragon’

El pasado 21 de agosto se estrenó House of the Dragon (HBO), la esperada precuela de la exitosa serie Game of Thrones, con Matt Smith como uno de sus protagonistas. Al encarnar al controvertido príncipe Daemon Targaryen, el británico ha demostrado nuevamente sus grandes dotes interpretativas, las cuales le han valido algunas nominaciones a conocidos premios. Aunque ahora se encuentra en el mejor momento de su carrera, pocos saben que en el pasado el actor no se vislumbraba a sí en su profesión actual, de hecho estaba convencido de que se dedicaría al futbol. Fue una condición de salud la que le impidió dedicarse al deporte y que lo acercó a la actuación.

©GettyImages



Matt estaba decidido en convertirse en futbolista

Nacido en Northampton, Inglaterra, Smith fue un apasionado del futbol desde niño, inspirado en gran parte por la tradición familiar. Siendo adolescente formó parte de equipos juveniles, e incluso estuvo a punto de debutar en la selección sub-16 de su país. Sin embargo, su futuro le teníaa deparado algo completamente distinto.

Tenía apenas 15 años cuando empezó a sufrir fuertes dolores en la espalda, y tras recurrir a los médicos obtuvo un duro diagnóstico, tenía espondilosis cervical, una degeneración de los huesos y cartílago (discos) del cuello que no le permitiría hacer grandes esfuerzos, por lo que tuvo que despedirse de su sueño como jugador profesional.