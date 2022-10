Qué ver: 7 películas y series de estreno para no pararte del sillón esta semana

Cyrano (Peter Dinklage, The Game of Thrones) es un hombre brillante y adelantado a su tiempo, cuya habilidad con la espada sólo es eclipsada por su ingenio y agilidad con las palabras. Sin embargo, en el plano amoroso la vida pareciera no sonreírle, pues está convencido de que, por su apariencia, no es digno del amor de su gran amiga Roxanne. Él no se decide a hablarle de sus sentimientos hasta que ella es flechada por otro hombre. La película está basada en la vida del novelista y dramaturgo francés del siglo XVII Cyrano de Bergera. Estreno: 11 de octubre.

The School for Good and Evil (Netflix)