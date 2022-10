Qué ver: 7 películas y series de estreno que no te puedes perder

Una historia de amor y drama para aquellos que no tienen miedo de llorar frente a la televisión. Amy es una mujer estadounidese que viaja a Italia a estudiar, sin adivinar que caería enamorada en los brazos de Lino, un chef siciliano. La pareja se muda a Estados Unidos para establecerse e iniciar juntos una familia. Sin embargo, las cosas nunca son como uno las espera, y la vida le pone a la protagonista (Zoe Saladana) la mayor prueba. Esta miniserie está inspirada en From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, de Tembi Locke, las memorias más vendidas de The New York Times. Estreno: 21 de octubre.

Argentina, 1985 (Prime Video)

Dirigida por Santiago Mitre, esta película está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su equipo jurídico, quienes investigaron y enjuiciaron a la Junta Militar de la última dictadura en el país sudamericano, en medio de adversidades y bajo constante amenaza. Estreno: 21 de octubre.

CNCO: los últimos 5 días (Disney+)