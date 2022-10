Toño Mauri anuncia que ya está libre de Covid: ‘¡Pasó el susto!’

El jueves de la semana pasada, Toño anunció su segundo positivo a Covid-19, y aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores a seguir cuidándose. “¡Por favor no bajen la guardia! No se confíen. Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar”, expresó.

“¡Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo”, agregó agradecido. “¡Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme! ¡Los quiero mucho!”, escribió mencionando a su esposa, hijos y a su yerno, Pablo Fernández de Córdova.

Las valiosas lecciones de vida que ha recibido Toño

El abril, Toño Mauri se sinceró en una entrevista con Don Francisco para el programa Reflexiones, y contó que cuando ingresó al hospital en 2020, al inicio de la pandemia, no se imaginaba que estaría 8 meses internado: “Yo pensaba que iba a ir al hospital por unas horas, porque yo me sentía mal… Entonces, le pedí a mi esposa Carla que me llevara al hospital“, narró.