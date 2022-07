Toño Mauri sobre su cirugía de emergencia: ‘Fue justo a tiempo’

Luego de salir victorioso del contagio de COVID-19 y el doble trasplante de pulmón que vivió a finales de 2020, Toño Mauri volvió a preocupar a sus familiares, amigos y fans con una cirugía de emergencia a mediados de junio. En ese entonces su hijo, Antonio Mauri Alemán, contaba que todo había salido bien, aunque aún esperaban el alte de su padre para estar más tranquilos. Hoy, desde su hogar, el propio Toño Mauri explica qué fue lo que pasó para que regresara de emergencia al quirófano y la sensación tan extraña que esperaba no volver a experimentar dentro de un hospital.

Completamente recuperado y sonriente, contó que: “Fue en la noche del Día del Padre, me fui a dormir y cuando desperté en la madrugada tenía mucho dolor y como el dolor fue creciendo le pedía a mi esposa, Carla, que me llevara al hospital“, dijo en una amena charla para el programa mexican, Ventaneando.

Pero lejos de darle alivio que lo atendieran, el volver a estar en la camilla a punto de entrar a cirugía le trajo malos ratos: “Recordar el quirófano, recordar el hospital, recordar los doctores, te vuelve a dar esa sensación así rara, pero yo estaba consciente de que había que hacer la operación o sea el doctor me lo explicó muy bien, que no tiene que ver lo del trasplante con esto, pero pues, es una cirugía, fue muy exitosa”.

El actor de telenovelas como Teresa y Por Amar sin Ley añadió que recibió atención médica oportuna: “El doctor me comentó que fue justo a tiempo porque si alguna cuestión se llega a reventar causan una peritonitis, y prácticamente no hay nada que hacer. Fue el momento perfecto y así fue como empezó todo el caso. No lo tenía planeado”.

Según el originario de México de 57 años, los médicos le explicaron que no hay una causa fija para el padecimiento que tuvo. “Puede ser parte de la alimentación, de la genética, algo que ya tuviera desde hace muchos años y que ahorita se me agravó”, detalló.

Animado a seguir con sus planes

Mucho más contento y feliz de compartir su historia, Toño contó que está listo para revelar todas sus experiencias laborales, así como lo que vivió en el hospital, todo en un libro de su propia autoría.