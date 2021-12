Toño Mauri reacciona al saber que será abuelo: ‘Gracias Dios por todas las cosas maravillosas’

Luego de que se diera a conocer la noticia del embarazo de Carla Mauri y su esposo, Pablo Fernández, el padre de la cantante, Toño Mauri, reaccionó en sus redes sociales al feliz anuncio. Tras su recuperación del doble trasplante de pulmón y las secuelas que le dejó el COVID-19, el actor de 57 años celebró la próxima llegada del nuevo integrante de su familia.

©@antonio.mauri



Carla Mauri tendrá un bebé con su esposo, Pablo Fernández

En su perfil de Instagram, el actor y empresario retomó las imágenes que su hija había publicado en su cuenta, y escribió un mensaje en el que dejaba ver su emoción por el bebé que viene en camino. Tanto para él, como para su esposa, Carla Alemán Magnani, el bebé de Carla y Pablo sería su primer nieto, así que los sentimientos están ‘a flor de piel’. “Que gran bendición !!! Voy a ser abuelo !!! Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que has puesto en mi vida !!!❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻”, escribió el actor de telenovelas junto a las imágenes de la ecografía del bebé.

Amigos del medio del entretenimiento, seres queridos, así como sus fanáticos lo felicitaron por el nuevo integrante que viene en camino.

©@antonio.mauri



Carla Mauri publicó una fotografía de su ultrasonido, misma que su padre replicó

Fue a través de su perfil de Instagram como Carla Mauri decidió anunciar su embarazo, justo en el día de Navidad. La también actriz publicó una fotografía al lado de su esposo co una imagen de un ultrasonido y escribió: “Feliz Navidad 🙏🏻❤️✨ le doy gracias a Dios por una Navidad en Familia y una familia que crece 🥰❤️🙏🏻 Familia Fernández de Cordova Mauri ♥️ @pablofct !!! ✨✨ que Dios los llene de amor, paz y fortaleza y esta Navidad sea una muy especial”.

La noticia también fue un gran motivo de alegría para el hermano de Carla, Toño Jr., a quien los futuros padres ya eligieron como padrino. En su perfil, el actor compartió su felicidad por la llegada de su sobrino o sobrina. “Esta navidad me hicieron la pregunta más increíble del mundo… todavía no me la creo que me escogieron como padrino! Van a ser los mejores papás del mundo! Los quiero!! Gracias @carlamaurioficial y @pablofct”.