Hijo de Toño Mauri revela cómo está su papá tras contagio de COVID

Y agregó: “Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡¡¡Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!!”. En su mensaje, agradeció a quienes han estado al pendiente de él: “¡¡(Gracias) A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!”, sin olvidarse del amor familia, incluyó a sus hijos: “¡¡Gracias, mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! ¡¡¡Los quiero mucho!!!”, concluyó.

