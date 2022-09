Toño Mauri, positivo a COVID-19 por segunda vez: ‘Con mis cuatro vacunas y refuerzos, me volvió a dar’

Toño Mauri vuelve a pasar momentos complicados en torno a su salud. El actor de 58 años reveló en sus redes sociales que ha vuelto a dar positivo a COVID-19, una enfermedad que la primera vez lo dejó con una condición bastante delicada.

“¡¡Otra vez COVID!!”, escribió Toño junto a una foto en la que muestra una prueba con el resultado. Consciente de cómo la gente ha dejado de tener medidas sanitarias, agregó: “¡¡!Por favor no bajen la guardia!!! No se confíen!!”.

En la imagen, podemos ver al histrión de La Malquerida en cama, con cubrebocas y mucha esperanza; y continuó: “Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡¡¡Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!!”.

El hermano de Graciela Mauri aprovechó para reconocer la labor de todo el personal que lo ha ayudado desde hace dos años que se contagió por primera vez, y que no ha dejado de poner atención a su evolución desde entonces: “¡¡(Gracias) A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!”, sin olvidarse del amor familia, incluyó a sus hijos: “¡¡Gracias, mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! ¡¡¡Los quiero mucho!!!”, concluyó.

Las complicaciones en la salud de Toño Mauri

Con la llegada de la pandemia, Toño Mauri fue uno de los millones de casos que se dificultaron luego de dar positivo a la enfermedad viral. A finales de 2020, luego de contagiarse con COVID-19, el actor tuvo serias complicaciones que no sólo lo mantuvieron en coma e intubado; sino que requirió un doble trasplante de pulmón.

Mauri pasó tres meses hospitalizado mientras su cuerpo se acoplaba a los nuevos órganos. Afortunadamente, reaccionó de manera favorable, y pudo volver a casa en donde poco a poco fue ganando el peso que perdió en su tiempo en el hospital. Desde entonces, se ha enfocado en agradecer cada momento por esta nueva oportunidad de vida, ofreciendo conferencias sobre su experiencia como beneficiario de una donación de órganos.

Debido a su lucha personal, el actor recibió buenos mensajes plagados de los mejores deseos para que el contagio que tiene actualmente pase rápido y sin complicaciones que vuelvan a poner en riesgo su salud.

