La hermana de Pablo Lyle revela que no han podido visitar al actor desde su veredicto

Luego de tres años del altercado vial que lo cambió todo, Pablo Lyle fue declarado culpable por homicidio involuntario el pasado 4 de octubre. En aquel momento se dijo que el actor podría pasar hasta 15 años en prisión, no obstante, sería hasta este miércoles cuando se conocería su condena. Sin embargo, la resolución nunca llegó, pues la defensa del intérprete solicitó un nuevo juicio, y la sentencia tuvo que ser aplazada. En medio de esta situación, la familia de Pablo ha revelado que no ha podido verlo en la cárcel desde que fue ingresado.

Este 26 de octubre se tenía previsto que la juez del caso, Marisa Tinkler Mendez, diera inicio al proceso de dictaminación de sentencia de Pablo, sin embargo, no fue así y se terminó convocando a una nueva audiencia para el próximo 14 de noviembre.

Silvia Lylie, hermana del actor, y su esposo Lucas Delfino acudieron a la corte y pudieron ver a Pablo a través de Zoom. El intérprete, con una expresión tranquila, fue visto por primera vez vistiendo su uniforme de reo. Su familia se emocionó al verlo a través de la pantalla, incluso le mandaron besos.

Y es que según reveló la hermana del protagonista de Corazón que miente, no han podido verlo en prisión desde que fue ingresado a principios de mes al ser declarado culpable. “No podemos hacer ninguna declaración, pero gracias… Gracias por estar aquí”, dijo Silvia en un primer momento, captada por las cámaras del programa Chisme No Like, a su salida de la corte. “No se aceptan visitas”, dijo cuando le preguntaron directamente si habían podido verlo, y explicó que el contacto ha sido por videollamadas.

Al ser cuestionados sobre su esperanza en el caso de Pablo, su cuñado respondió: “Que la sentencia sea lo más baja posible”. Silvia y su marido fueron seguidos por reporteros que insistían en conocer detalles sobre su comunicación con el actor y su sentir en estos momentos, ante lo que ellos se mantuvieron firmes en su postura de no emitir declaraciones. “No podemos comentar nada, pero gracias por el interés”, expresó Lucas Delfino.