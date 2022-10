Aislado de su familia y sus abogados, así es como Pablo Lyle enfrenta sus primeros días en prisión

Tras ser declarado culpable por homicidio involuntario, Pablo Lyle ha pasado sus primeras 48 horas en prisión en el centro de detención del condado Miami-Dade. Tanya Charry, de El Gordo y la Flaca, reportó que el actor de telenovelas no podrá reunirse con sus seres queridos. “Por el momento Pablo no podrá ver a su familia”, indicó la periodista, agregando que incluso, no puede ver a sus abogados; esto como una medida de seguridad por la pandemia. “Tampoco podrá ver a sus abogados por covid-19 y tan solo los verá a través de video”.

©Press Pool Miami



Pablo Lyle está a la espera de su sentencia, la cual será establecida el próximo 26 de octubre

El próximo 26 de octubre se dará a conocer la sentencia que el actor de 35 años cumplirá tras las rejas. De acuerdo con medios estadounidenses, una vez que se sepa cuánto tiempo pasará en la cárcel –que pueden ser hasta 15 años—será trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami, mismo lugar al que Justin Bieber estuvo ingresado en 2014.

El programa Hoy Día filtró la fotografía del registro de Pablo Lyle al ingresar al centro de detención. En el mug shot, como se le conoce a dicha imagen, se aprecia al actor de 35 años con un semblante serio, pero al mismo tiempo con una mirada de profunda tristeza.

La petición de la familia de Juan Ricardo Hernández

Los seres queridos de Juan Ricardo Hernández, el hombre que perdió la vida a causa del puñetazo que Pablo Lyle le propinó tras un incidente vial, dijeron a las cámaras de Al Rojo Vivo de Telemundo que ellos desean que sobre el actor recaiga la pena máxima, es decir, 15 años en prisión. “Yo pienso que debería ser lo máximo”, dijo Otto Aguilar, hijastro del fallecido. “Pero que cumpla, 10 años que cumpla, yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento. Yo sé que no lo hizo intencionalmente, pero debe de cumplir“, agregó.