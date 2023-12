Aislinn Derbez niega que su cercanía con Mauricio Ochmann provocara la ruptura del actor

A finales del mes pasado Mauricio Ochmann sorprendió a más de uno al revelar que su relación de más de dos años con Paulina Burrola había llegado a su fin. Tras esta noticia los rumores no tardaron en surgir, pues algunos fans se ilusionaron con la posibilidad de que el actor se reconciliara con su exesposa Aislinn Derbez, quien también está soltera. Sin embargo, eso no fue lo único que se rumoró, pues aunque el actor aclaró que su separación de la modelo fue en buenos términos, se especuló que su cercanía a la actriz y madre de su hija menor pudo haber derivado en su ruptura. Cuestionada al respecto, la primogénita de Eugenio Derbez ha rechazado de tajo estas versiones.

Paulina y Mauricio terminaron luego de dos años de noviazgo.

Hace unos días, Aislinn habló con la prensa en México a su paso por la alfombra de la premier de la nueva temporada de su reality De Viaje con Los Derbez, y fue cuestionada sobre los rumores de que la ruptura de Mauricio y Paulina habría sido consecuencia de su cercanía y convivencia con el actor. “Por Dios, no, hombre, no tiene nada qué ver”, dijo la actriz ante las cámaras de medios como De Primera Mano (Imagen Televisión). “Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, yo estoy muy agradecida con ella por eso”, agregó la intérprete.

Aislinn explicó que Paulina siempre estuvo consciente de la convivencia entre ella y Mauricio, motivada principalmente por la crianza de su hija Kailani. “Por supuesto que no tuvo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía”, aseguró la actriz.

Para muestra de la estupenda relación que siempre hubo, la creadora de La Magia del Caos se deshizo en halagos al hablar de la modelo destacando, sobre todo, el buen trato que siempre le dio a su hija. “Es una mujer maravillosa y súper abierta, súper amorosa y no tengo absolutamente nada malo qué decir de ella. Imagínate, trataba a mi hija increíble, qué voy a decir mal porque siempre quieren buscar culpables, siempre quieren buscar pretextos y pues no”, expuso la intérprete actriz.

¿Abierta a una reconciliación con Mau?

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Aislinn también fue cuestionada sobre la posibilidad de retomar su relación amorosa con Mauricio, con quien anunció su separación en marzo de 2020. “No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir ‘nunca’ porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”, opinó la actriz de 37 años.

“Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está; pero la compatibilidad como pareja, no”, aclaró sobe la relación que mantiene con el padre de su hija. A su vez, Aislinn dijo sentirse tranquila y feliz en su soltería, la cual ha sido “por elección”.

