Aislinn Derbez responde a los rumores sobre una segunda oportunidad con Mauricio Ochmann

Luego de que Mauricio Ochmann confirmara hace unos días el final de su relación con Paulina Burrola, los fans del actor comenzaron los rumores de una posible reconciliación con su ex esposa, Aislinn Derbez. A pesar de estar separados desde hace tres años, la ex parea aún se lleva de maravilla por el bien de Kailani, su hija en común; sin embargo, la actriz e hija de Eugenio Derbez, desmintió que pueda haber una segunda oportunidad con el también actor.

“No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir ‘nunca’ porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”, dijo para Sale el Sol durante el estreno de la cuarta temporada de De Viaje con los Derbez.

“Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está; pero la compatibilidad como pareja, no”, aclaró sobe la relación que lleva con el padre de su hija. Aislinn, además, confirmó que en temas del amor se encuentra tranquila luego de dos años soltera “por elección”.

Y sobre la ruptura de Ochmann y Burrola, dejó claro que ella no tuvo nada qué ver: “Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable. Siempre respeto a mi hija, la quiso muchísimo y yo estoy muy agradecida por eso. Ella siempre estuvo de acuerdo y supo que él y yo somos uy cercanos, y lo tomó con la mejor actitud y filosofía”.

Días atrás, el actor de El Chema, aclaraba que su relación tampoco había terminado por problemas en su diferencia de edades, pues él es 13 años mayor que Paulina.

Una Navidad en familia

Por su estatus de exmarido y mujer, Mauricio Ochmann asombró a sus seguidores luego de revelar que esta Navidad la pasará junto a sus dos exmujeres y madres de sus hijas, además de las pequeñas. Ahora, Aislinn explicó cómo es que surgió esa idea y lo que tienen planeado para la fecha.

“Creo que para los hijos no hay nada mejor que ver que sus papás se lleven bien. Y mi hija nos pidió que estuviéramos juntos en Navidad porque quería ver la nieve; entonces se lo vamos a cumplir.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se casaron en México en mayo de 2016; pero luego de cuatro años juntos y una hija en común, la pareja decidió poner una pausa en su relación. Meses más tarde, Ochmann solicitó el divorcio de manera oficial. Y aunque ya no son pareja, su relación es la de una familia unida por el bien de Kailani.