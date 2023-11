Aislinn Derbez aclara por qué su hija no participó en el reality de la familia

Aislinn Derbez y su familia volvieron a hacer las maletas para emprender una nueva aventura en el reality De Viaje con los Derbez, que para esta nueva temporada los llevó al frío extremo del círculo polar en Finlandia. Sin embargo, los fans de la serie notaron que en esta entrega no participa Kailani, la hija de cinco años de la actriz con Mauricio Ochmann, y Aislinn explicó la razón.

“Por un lado estamos tratando de retrasar lo más posible que salga en la serie porque queremos que ella tome esa decisión”, dijo en entrevista con Despierta América. Y es que, respetando lo que diga la niña, su familia espera a que sea ella quien decida si quiere ser expuesta o no en televisión. “No sabeos bien si no le gustan las cámaras y tal vez no quiere (hacerlo). Así que queremos que crezca un poquito más para que, conscientemente, tome esa decisión”, agregó Aislinn.

A su corta edad, Kailani ya sabe de lo que se tratan estos viajes, pues lo han hablado con ella esperando a que tome su propia decisión: “Cuando le hemos explicado que es un viaje familiar, pero también un trabajo, ella sabe que vamos con horarios extensos y es muy agotador”.

Aislinn y Mauricio comparten la paternidad de Kailani, y como un buen equipo toman muy en cuenta la opinión de su hija, incluso en el tema de las redes sociales, en donde comparten los momentos más lindos junto a ella, un detalle que Kailani disfruta mucho.

“La parte de salir en las fotos sí le gusta, como que sí tiene ese corazón Derbez que todos tenemos”, detalla Aislinn sobre la decisión de compartir la vida de su hija en sus redes sociales, pues es ella quien ha pedido ver sus publicaciones en la cuenta de mamá y papá.

Un nuevo viaje al Polo Norte

Los Derbez se fueron de viaje para continuar con su exitoso reality show. En esta temporada, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aislinn, Aitana, Vadhir y José Eduardo emprendieron una búsqueda por Santa Claus con la ilusión de la pequeña Aitana a tope. Juntos no sólo experimentarán la vida a grados bajo cero, sino que se divertirán en retos que tienen de lo más divertidos a los televidentes.