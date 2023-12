Eugenio Derbez revela cómo organiza la Navidad para evitar conflictos con las mamás de sus hijos

Eugenio Derbez tiene una gran familia para celebrar la Navidad; sin embargo, las cosas no siempre fueron sencillas de organizar, en especial cuando sus tres hijos mayores eran niños, pues cada uno pasaba las fechas importantes de diciembre con su respectiva mamá. Por ello, el actor y productor ideó un plan para que todos estuvieran tranquilos mientras él lograba celebrar la Navidad en familia, un plan que poco a poco se convirtió en una tradición entre los Derbez y que este año vuelven a poner en práctica para estar todos juntos.

Según contó Eugenio a Despierta América, esta Navidad sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo no van a estar con él. “Como vengo de una familia en donde siempre fue problema el ‘Oye, ahora me tocan a mí los niños esta Navidad’; llegó un momento en el que opté por cambiar mi fecha de Navidad”, expresó.

“En lugar de verlos el 24 de diciembre, que es el día de Navidad, yo hacía la cena el 21 o el 22 o 23 y me ahorré mil problemas, porque entonces los niños venían conmigo y me la pasaba muy bien. Tenía la Navidad uno o dos días antes y asunto arreglado. Así nadie sufría ni nos peleábamos ni estresaba a mis pobres hijos con ver ahora en casa de quién le toca”, agregó tranquilo con la solución que encontró para estar feliz en una cena navideña con sus hijos.

Una Navidad diferente

Eugenio dio a entender que este año continuará con aquella tradición de celebrar antes la Navidad, pues aunque sus hijos mayores ahora son adultos, tienen sus propios planes; como Aislinn, quien pasará esta fecha con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani. Sobre el festejo, el también comediante mexicano, explicó que este año no habrá regalos debajo de su árbol.

“Tratamos de no enfocarnos en los regalos. Siento que los regalos estresan. Siempre es como: ‘¡Ay! No tengo regalo para quien sabe quién’. Y te metes al centro comercial lleno de gente. Entonces hemos decidido dejar los regalos aparte y festejar sin ellos”, explicó.

Esta decisión tomó por sorpresa a Vadhir y José Eduardo, quienes no parecían estar al tanto del trato de su padre. “No sé de qué me estás hablando”, expresó Vadhir, mientras que José Eduardo le preguntó directamente con quién había hablado eso que no le informaron.

Sin embargo, parece que habrá una excepción para Aitana, la más pequeña de sus hijos y fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, quien junto a sus papás y hermanos emprendió una búsqueda por el Polo Norte para encontrarse con Santa Claus, una aventura que quedó plasmada en la cuarta temporada de De Viaje con los Derbez.

