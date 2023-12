Eugenio Derbez relata lo mal que se sintió después de su grave accidente

Eugenio Derbez vivió meses bastante complicados un año atrás, cuando se recuperaba del grave accidente que le fracturó el hombro y que lo llevó al quirófano en un par de ocasiones. Aunque su determinación y la energía que puso en las sesiones de rehabilitación le ayudaron a que su recuperación fuera exitosa en menos tiempo, la parte emocional se veía afectada por la preocupación de su salud y el abrupto cambio de rutina, un tema del que se sinceró por completo.

En ese entonces, Eugenio y su familia se embarcaban en una nueva aventura para la cuarta temporada de su reality, De Viaje con los Derbez, que esta vez los llevó a Finlandia en busca de Santa Claus. “Justo fue lo primero que hice después del accidente”, relató a medios mexicanos.

Sin embargo, el actor y productor no estaba al 100, algo que él mismo destacó en las grabaciones del show de Prime. “Si me ven, me veo muy mal porque estaba yo muy deprimido, estaba yo gordo como nunca, o sea, se me una panza que ahí te encargo, me veo como muy avejentado, estaba yo pasándola mal”, agregó.

En todo momento contó con el apoyo y comprensión de su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. Por ello es que asegura que la recuperación fue tranquila, dejando fuera el dolor de las terapias físicas. “No la sufrí, pero fue mi regreso otra vez a trabajar. Venía de un momento de mucha depresión, de mucha incertidumbre, no estaba bien físicamente, entonces se ve en la pantalla”, asegura.

La muy comentada participación de Victoria Ruffo en el reality

En esta nueva temporada de De Viaje con los Derbez, los fans de la familia se llevaron una sorpresa al ver una breve participación de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo. Aunque fue indirecta, nadie esperaba verla en la pantalla chica luego de la comentada polémica que hubo entre ella y Eugenio después de poner fin a su relación hace casi 30 años.

Eugenio reveló que todo fue gracias a José Eduardo, aunque él empezó con la idea. “Le dijimos ‘ahora vas’, porque le dije ‘estaría padre meter una imagen’, aquí entre nos yo fui el maldoso que dije, porque ya ves que menciona ‘no yo traigo los genes de mi mamá’, dije ‘pon un video de la mamá para que vean cómo bailan, para que vean quién baila y de dónde salió José Eduardo’, entonces finalmente fue a conseguir el permiso y lo dejaron”, relató.

