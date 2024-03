Alessandra Rosaldo habla como nunca de su separación con Eugenio Derbez

Aislinn Derbez tiene una gran carrera dentro de cine, sin embargo, con su podcast La Magia del Caos ha desarrollado otra faceta que tiene fascinados a sus seguidores. En el episodio más reciente, la estrella de cine tuvo como invitada nada más y nada menos que a Alessaldra Rosaldo, la esposa de su papá, Eugenio Derbez. En este capítulo, titulado Maternidad y menopausia: deja de abandonarte con Alessandra Rosaldo, ambas hablaron de temas puntuales como la ruptura que vivió con Eugenio Derbez que definió su relación, el abandono a su faceta profesional, la menopausia, entre otros temas, como ser mamá después de los 40 años.

©Aislinn Derbez



Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo en el podcast de ‘La Magia del Caos’

Alessandra confesó que, al conocer a Eugenio Derbez, decidió dejar su carrera, pues sentía que eso era lo que le sentía que debía hacer como pareja de alguien tan exitoso. “Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá porque creía que eso era lo que me tocaba hacer en ese momento”, confesó.

La vocalista de Sentidos Opuestos confesó que a raíz de esto comenzó a rechazar todo tipo de proyectos. “Me empecé a desdibujar, a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no, no, porque la novela es estar seis meses o un año metida en foro y no yo quiero estar con él, viajar con él’... Dejé de aceptar proyectos de trabajo, dejé de cantar. Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí”, mencionó.

©@alexrosaldo



Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen cerca de 18 años juntos

“Me quité mi foco para ponérselo a él”, contó Alessandra. “Pasó el tiempo y poco a poco me di cuenta que no solo no estaba bien yo, no solamente no estaba feliz, no estaba plena, no me sentía bien, sino que empecé a resentirlo obviamente, como si él lo hubiera pedido. Mientras él estaba en ‘los cuernos de la luna’, yo estaba cada vez más en la sombra”, le dijo a Aislinn, la hija mayor de su pareja, quien la entendió a la perfección pues en algún momento ella transitó por algo similar, pues estuvo casada con el actor Mauricio Ochmann.

Abandonada, desdibujada y en la oscuridad, así se sentía Alessandra... así que empezó a tomar terapia a sus 38 años, por primera vez. Pero, al acudir a sus sesiones, se dio cuenta de que no podía seguir con él. “Vivíamos juntos y gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá como vivíamos”.

“Tomé la decisión de salirme, y me fue peor... No solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto porque digamos que el problema se salió de la casa”, compartió. “Me fui a un departamento, pero seguimos siendo novios, quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza”.

“Me dolió muchísimo ver como me dejó ir sin ningún problema”, contó. Entonces, un buen día, ella decidió que era hora de poner fin a su relación. “Me fue a ver al departamento y le dije, ‘esto me está haciendo más daño te tengo que dejar ir, me duele más seguir contigo’ entonces ahí terminamos”. Tras la ruptura, él se dio cuenta de que la quería de nuevo en su vida y con la ayuda de su hija mayor, recuperó a Alessandra y esta vez para siempre. Actualmente, tienen 11 años de casados y comparten a Aitana, de nueve años.