Alessandra Rosaldo habla del duro episodio de salud que vivió: ‘Es lo peor que me ha pasado’

Por primera vez, Alessandra Rosaldo conversó de los temas más personales para el micrófono del exitoso podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos. En ese espacio, habló como pocas veces de su vida en matrimonio con Eugenio Derbez y cómo su romance pudo haber finalizado hace varios años, cuando tomó la decisión de separarse del cineasta y comediante. Sin embargo, el amor ganó entre los dos y pudieron seguir su camino, convertidos ahora en uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. En ese sentido, Alessandra también abordó otro momento complicado en su vida, cuando en un lapso de pocos años se enfrentó a la menopausia, la cual reconoce le pegó de manera profunda.

Alessandra habló como pocas veces de lo difícil que fue para ella enfrentarse a la menopausia.

El testimonio de Alessandra

Dispuesta a revelar el difícil periodo por el que transitó, Alessandra habló de lo duro que fue para ella experimentar una serie de cambios en su cuerpo en un periodo de tiempo corto, lo que definitivamente la llevó a una especie de colapso. “En cinco años viví todo; embarazo, lactancia, maternidad, perimenopausia, menopausia, postmenopausia, cómo no iba yo a colapsar. Todo el viaje hormonal de las mujeres lo viví en cinco años, entonces claro, se me fue juntando una cosa tras otra, tras otra…”, expresó. Para luego reiterar lo contrastante de su vida en ese entonces. “Así como te digo que la lactancia, la maternidad y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, te puedo decir que la menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida…”, agregó.

Alessandra recuerda lo fuerte que fue para ella enfrentar la situación, pues tanto emocionalmente como físicamente no había manera de remediar lo que sentía. “Creo que para muchas mujeres es más emocional, en mi caso ha sido absolutamente físico, claro que también con sus cosas emocionales, pero la parte física ha sido tan fuerte que obviamente el sentirme mal y el sentirme a morir físicamente, me llevó también de manera emocional a estar completamente perdida…”, dijo.

Alessandra relató cómo debido a la menopausia estuvo al borde del colapso.

‘Fue consecuencia de mis malos hábitos’

En su plática con Aislinn, Alessandra fue sincera al reconocer que mucho de lo que estaba pasando fue en parte originado por las malas decisiones que tomó, sin imaginar que todo se magnificaría en algún instante. “La menopausia como yo la viví tiene mucho que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes… Yo creo que mi menopausia tan fuerte, tan fea, tan terrible, fue mucho consecuencia de mis malos hábitos y de mi propio abandono de muchos años atrás… En mi caso, yo llevaba mucho tiempo sin cuidarme, sin tomar suplementos y eso provocó que mis cambios hormonales fueran terribles. Empecé, de un día a otro, con 10 kilos más de peso… dolores de cabeza insoportable, caída de pelo, resequedad en la piel…”, explicó.

Alessandra recuerda cómo fue que logró salir adelante.

La cantante de Sentidos Opuestos incluso recuerda que en un ataque de pánico creyó que estaría a punto de que le diera un infarto u otro padecimiento, por lo que se trasladó de inmediato al hospital en donde le corroboraron que todo estaba en orden con su salud, fue ahí cuando comenzó a comprender que todo se debía a la menopausia. “Cuando empecé a darme cuenta que esto no es normal, quizá (era) menopausia, fue de: ‘Si esto es menopausia, yo puedo con esto sola’… No le pedí ayuda a nadie, no le llamé a nadie… Así estuve mucho tiempo, años sin tratarme… viviendo con mis síntomas, hasta que colapsé cuando se me empezó a subir la presión todos los días…”, tras ser diagnosticada como persona hipertensa a raíz de la menopausia puso manos a la obra para estar bien, lo que hasta el momento ha sido del todo favorable para ella, pues gracias al ejercicio ha logrado salir adelante.