José Eduardo Derbez revela la razón por la que su mamá, Victoria Ruffo, no asistió a su baby shower

Rodeados de todos los integrantes del clan Derbez, Paola Dalay y José Eduardo Derbez celebraron su primer baby shower. Durante esta ocasión, los futuros papás de la pequeña Tessa fueron cobijados por el amor de sus familiares, quienes en medio de una emotiva ceremonia, desearon lo mejor a la pareja en esta linda etapa que están por iniciar, recordándoles el gran amor que tienen por ellos. Sin embargo, para algunos seguidores del joven actor llamó la atención el hecho de que su mamá, Victoria Ruffo, no estuviera presente en esta ceremonia, lo que desató todo tipo de cuestionamientos y teorías en torno a su ausencia. Es por eso que José Eduardo no ha tardado en aclarar la razón por la que la actriz no estuvo en aquella ocasión, poniendo fin así a todo lo que se dijo en redes sociales al respecto.

©@jose_eduardo92



José Eduardo Derbez reveló que tendrá varios baby showers

Fue durante un encuentro con la prensa, que el intérprete respondió a los cuestionamientos sobre su baby shower, específicamente los relacionados con la ausencia de su mamá en dicha celebración. Algo de lo que habló de forma puntual: “Van a haber varios baby showers, este nada más fue de los Derbez, habrá uno con la familia de mi mamá, no nada más va a haber uno”, expresó el también comediante, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Ante la insistencia de los reporteros que lo abordaron para saber si es que la no asistencia de Victoria a esta celebración se debió a las diferencias que existen entre sus respectivos padres, el intérprete dijo: “Porque se separaron hace muchos años ellos, son dos familias, va a haber un baby shower de los Derbez y uno de mi mamá”, sentenció. “Ya después vendrá el bautizo y cuando venga el bautizo ya estarán todos juntos”, agregó.

©@ederbez



José Eduardo y Paola celebraron su primer baby shower con los Derbez

Los detalles de la ceremonia de los Derbez

Por otro lado, el intérprete habló del emotivo momento que vivió al lado de la mano de Paola Dalay durante el ritual que compartieron con los Derbez. “Fue un baby shower muy lindo, muy tierno que yo disfruté mucho y bueno toda la familia”, compartió el intérprete, a quien se le vio conmovido hasta las lágrimas en las fotos que compartió sobre esta celebración.

En ese mismo sentido, el actor habló de cómo su vida y sus emociones, así como las de su amada Paola, han ido cambiando conforme avanza su dulce espera. “Evoluciona de muchas formas, todos los días nos caen muchos veintes, estamos felices, nerviosos, son muchas cosas que entre más se acerca el día más nervioso te pones y más cosas te van llegando a la cabeza“, compartió.