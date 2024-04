Vadhir Derbez revela con ilusión si es que le gustaría ser el padrino de la hija de su hermano José Eduardo

Sin duda alguna, los Derbez atraviesan por una etapa de lo más emocionante. Y es que todos esperan con ilusión la próxima llegada de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes incluso celebraron con una emotiva ceremonia su primer baby shower, una ocasión en la que todo el clan se hizo presente y cobijó con su cariño a los futuros papás. De hecho, en una reciente entrevista, Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo, se mostró sumamente emocionado ante la oportunidad que la vida le ha dado de ser tío nuevamente, por lo que incluso se dijo dispuesto a entregarse por completo a esta faceta y a involucrarse en la vida de la pequeña con un rol muy significativo, si es que así lo desean su hermano y su pareja.

©@ederbez



Los Derbez cuentan los días para conocer a la nueva intagrante de su clan

Fue durante una charla que el cantante sostuvo con Ventaneando que se sinceró respecto a la próxima llegada de la hija de José Eduardo y Paola Dalay, un acontecimiento que sin duda lo tiene muy emocionado. Es por eso que al ser cuestionado respecto a la posibilidad de que sea elegido como padrino de la bebé, el actor respondió con cierta ilusión: “No lo he pensado, pero sí me lo piden, yo feliz”, expresó. “Sé que todos crecimos muy dentro de la religión y todo eso, pero no sé si ahorita el siga queriendo hacer todo eso (un bautizo), pero ya lo veremos, pero si me lo pide, yo soy padrino, yo ahí estoy”, agregó.

Por otro lado, el también actor se pronunció respecto a la fuerte genética Derbez, pues dijo, no cree que su nueva sobrina se parezca mucho a sus papás, pues basándose en la historia familiar, todo parece indicar que la pequeñita podría parecerse al orgulloso abuelo Eugenio Derbez. “Yo siempre he dicho que nuestros hijos también se van a parecer a mi papá, no a nosotros, pero bueno, es la maldición”, dijo entre risas.

©@jose_eduardo92



José Eduardo y Vadhir siempre han sido cómplices a pesar de la distancia

Sin duda alguna, la teoría de Vadhir sobre los genes de su papá no es del todo descabellada y prueba de ello es Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Y es que a pesar de que la pequeña tiene rasgos muy característicos y algunos otros de sus famosos papás, es innegable que heredó toda la genética Derbez. De hecho, tras el nacimiento de Kai, Eugenio habló sobre el gran parecido de su nieta con él: “La verdad es que ayer estábamos discutiendo que todavía estaba muy hinchadita la nena y no alcanzamos a descifrar bien a quién se parece, pero en las fotos que yo tengo de cuando era chiquito y de Aislinn cuando era chiquita, es muy parecida a nosotros. Yo digo que sí, a mí me encantaría”, señaló Eugenio durante una entrevista realizada por Javier Poza en su programa de radio.

La reacción de Vadhir ante la llegada de su sobrina

Luego de que José Eduardo Derebez y Paola Dalay dieran a conocer la noticia de su embarazo, las muestras de cariño y felicitaciones no se hicieron esperar. Una de ellas vino de parte de Vadhir Derbez, quien en sus redes sociales expresó emocionado: “Para quien no sepa... ¡¡¡José Eduardo y Paola están embarazados!!!”, escribió el cantante en sus historias de Instagram sobre una foto en la que aparece junto a el futuro papá sobre motos acuáticas. Y agregó: “¡Te amo, hermano! ¡Vas a ser un gran papá! ¡¡¡Qué emoción!!!”.