Eugenio Derbez recuerda el día que, a sus 10 años, se prometió a sí mismo jamás tomar alcohol

Desde muy pequeño, Eugenio Derbez demostró tener un carácter fuerte cuando se trataba de sus propias decisiones, mismas que sabía que podrían afectarlo en el futuro. Y es que, con sólo 10 años, el hoy productor y comediante fue muy consciente con un tema que su mamá, doña Silvia Derbez, le aconsejaba tener cuidado: las adicciones. El originario de México recordó cómo durante una fiesta familiar entendió que las bebidas alcohólicas no eran tan divertidas como parecen.

“A los 10 años, en la boda civil de un primo, pasa un mesero con bebidas y vi una café que agarré por curiosidad. Cuando la empecé a oler, varios de mis familiares voltearon y dijeron con risas: ‘¡Ay, miren! Eugenito se va a emborrachar’. Por 20 segundos fui la atracción de la fiesta”, recordó en una entrevista para el programa de Caracol TV, Se Dice de Mí.

En el mismo programa, el padre de cuatro resaltó cómo su madre lo educó para que no cayera en problemas originados por la bebida o cualquier otra substancia nociva. “Mi mamá me dijo: ‘El alcohol no es bueno, el cigarro no es bueno, las drogas no son buenas’. No me lo necesitó decir 20 veces, con una vez se me quedó grabado”, aseguró.

Y sobre la fiesta, añadió: “Tomé por presión de que todo el mundo me estaba volteando a ver y era el centro de atención. Me acordé que le había dado un trago a lo que mi mamá me había dicho que no era lo correcto y me acuerdo que me fui a la cocina, me acerqué al fregadero y, a mis 10 años, dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’. Tiré la bebida y me prometí a mí mismo nunca más volver a tomar. Y lo he cumplido hasta el día de hoy”.

Para aquellos que han convivdo con él, este es un gran detalle en su personalidad que admiran pues se desenvuelve en un medio en el que los problemas de adicciones suelen ser comunes. “Es único. No he conocido a nadie más que a esa edad haya tomado una decisión tan consciente”, expresó su esposa, Alessandra Rosaldo, sobre esa gran determinación del padre de su hija, Aitana.

El otro lado de Eugenio Derbez

Mientras el público conoce a Eugenio Derbez como el ocurrente comediante que siempre tiene una respuesta hilarante para cualquier tema, la realidad es que es una persona muy sensata y profesional que sabe diferenciar entre las bromas y la seriedad. Esa determinación lo llevó a triunfar en Hollywood, aunque no fue un camino sencillo.

Y es que, a pesar de que se le cerraron varias puertas a lo largo de su carrera, supo cómo demostrar su talento delante y detrás de cámaras hasta recibir su estrella en el Paseo de la Fama en 2016, convirtiéndose en uno de los latinos más influyentes de la industria del entretenimiento.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.