Con un abrazo de reconciliación, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo celebran la llegada de su nieta

La atmósfera de amor que se sintió en torno al nacimiento de Tessa, hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, contagió a todos en el hospital, donde ocurrió el esperado reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez quienes, en un ánimo de recibir a su nieta en completa paz, protagonizaron una amistosa reconciliación que sellaron con un abrazo. Emocionados por la llegada de la bebé, los papás del actor dejaron en el pasado las diferencias y conocieron juntos a la recién nacida. Con la emoción a flor de piel, Eugenio Derbez concedió una entrevista para el programa De primera mano, en la que compartió detalles del nacimiento de su nieta.

© IG @aislinnderbez Eugenio Derbez y su familia en el hospital para el nacimiento de Tessa

El esperado reencuentro

Eugenio habló de la unidad familiar que provocó la llegada de la bebé a quien conoció al mismo tiempo que Victoria Ruffo. Sinceró, el comediante admitió que, desde que llegó al hospital, sintió nervios: “No quería agregarle más estrés a José Eduardo, pero decía: ‘¿cómo le pregunto?’, quiero saber cómo va a estar el asunto”, comentó divertido. Derbez narró muy a su manera cómo fue el esperado reencuentro: “Llegué a la habitación con Ale y Aitana, estuvimos con los papás de Paola, hasta que nos dijo una enfermera: ‘Ya va a pasar la nena por si la quieren ver’. Corrimos al pasillo y ahí fue donde ¡sorpresa!, estaba José Eduardo con toda la familia Ruffo, Omar, estaba Victoria y todo”.

El comediante contó que hubo un momento clave en su reencuentro que marcó la reconciliación: “Fue complicado, pero ya que entramos al cuarto, Omar es divino, se portó espectacular, venía llegando de Noruega, es un tipazo, y eventualmente coincidimos, nos dimos un abrazo”, fue en ese instante donde ambos se felicitaron por su nieta: “Ella me dijo: ‘¡Felicidades abuelo!’ y yo le dije: ‘¡Felicidades abuela!’ (…) Creo que la nena vino a limar todas esas asperezas, fue todo cordial, lo poco que hubiera quedado, ahí quedó enterrado”, reconoció el cineasta.

© IG @jose_eduardo92 El esperado encuentro entre los papás de José Eduardo Derbez ocurrió en el hospital donde nació Tessa

La primera convivencia familiar

Con la reconciliación entre los abuelos de Tessa vino la primera reunión familiar: “Convivimos maravillosamente bien, incluso, ella (Victoria) comentó que quería algo de no sé dónde y Ale le fue a comprar un pan de elote, súper linda. Todo estuvo increíble, la nena vino a traer esta bendición de unidad a la familia”. Adelantó que ese entrañable reencuentro quedó inmortalizado en una imagen: “Sí, nos tomamos una foto, estamos las dos familias juntas, estaba también Aislinn, nada más que esas no me corresponden a mí subirlas, José Eduardo se encargará de compartirlas”, añadió.

© IG @ederbez Eugenio reveló que Tessa es toda una Derbez

¿A quién se parece Tessa?

Durante esta charla con el programa comandado por Gustavo Adolfo Infante, para Imagen Tv, Eugenio habló del orgullo que le provoca ver a José Eduardo ejerciendo su paternidad: “Fui padre mucho más joven, pero me hubiera gustado tener la madurez que le veo a José Eduardo, lo vi preparándose, remodeló su departamento, se deshizo del féretro, de todas las cosas raras que tenía, renunció a los amigos, empezó a comer sano, así de: Voy a ser papá y quiero durarle a mi hija. Lo vi muy cambiado y me dio mucho gusto”. Sobre a quién se parece la bebé, el comediante reveló que heredó sus genes: “Está divina, preciosa y como bien decías, amenaza con ser otra Derbez”.