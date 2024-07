Mauricio Ochmann le envía un mensaje José Eduardo Derbez por el nacimiento de su primera hija

La llegada de la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Tessa, ha sido un acontencimiento que ha llenado el corazón de alegría de todos a su alrededor, quienes no han dejado de enviar sus felicitaciones y mejores deseos para los nuevos papás. Uno de ellos ha sido Mauricio Ochmann, excuñado de José Eduardo, quien en una entrevista le recomendó al joven actor abrazar esta nueva etapa de su vida, pues al menos para él, la paternidad ha sido una experiencia extraordinaria.

© @mauochmann El actor felicitó a su excuñado por el nacimiento de su hija

Fue durante un encuentro con la prensa, que Mauricio no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con la reciente llegada de la nueva integrante del clan Derbez, debido al vínculo que tiene con ellos por la relación que aún mantiene con Aislinn Derbez, su ex, algo a lo que respondió con total sinceridad, compartiendo con el nuevo papá el mejor consejo que podría darle. "Yo lo que le diría es que disfrute cada momento al máximo", dijo el intérprete con una sonrisa en el rostro, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Si bien, Ochmann reveló que hasta el momento no se ha tomado el tiempo para felicitar a José Eduardo de manera personal, sí lo ha hecho a través de los medios de comunicación. "No le he escrito, pero ya le he mandando por aquí, con varios compañeros de ustedes, que muchas felicidades, que va a entrar o ya entró en una de las experiencias, en mi caso, más bonitas, que es la paternidad, que yo la atesoro muchísimo y le deseo que le vaya increíble y lo viva pleno", finalizó.

© @ederbez José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en padres el pasado fin de semana

Cabe destacar, que hace unos meses, Mauricio Ochmann también envió un mensaje muy especial a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez y su coprotagonista en la telenovela Victoria, a quien le deseó lo mejor en su debut como abuela. “A Victoria, que la quiero muchísimo, que ya va a ser abuelita. Victoria, besos, abrazos, te quiero mucho…”, dijo el intérprete sonriente a los micrófonos del matutino de Imagen Televisión Sale el Sol.

Lo que José Eduardo ha dicho sobre su relación con Mauricio

Luego de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez pusieran fin a su relación de pareja, la cosas entre ellos siguieron adelante desde una nueva perspectiva, algo que también pasó con los demás Derbez, quienes han procurado mantener una relación cordial con el actor. Algo de lo que habló José Eduardo Derbez en una entrevista. "Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas", expresó el artista a los micrófonos del programa de Telemundo Suelta la Sopa. "Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina", agregó.