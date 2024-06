Con la maleta lista para el hospital, José Eduardo Derbez espera a su bebé

El momento llegó, José Eduardo Derbez está a punto de convertirse en papá y la emoción en casa se eleva. En ese sentido, tanto Paola Dalay como el actor se preparan para recibir a la pequeña Tessa, quien pueda nacer en cualquier momento, razón por la cual la pareja ya tienen todo listo para correr al hospital en cuanto las contracciones inicien. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un divertido video de cómo hizo la maleta que se llevará al nosocomio, momento en el que aprovechó para aclarar que ya sabe cómo comprar correctamente los pañales, esto en referencia al error que tuvo al inicio del embarazo de Paola, cuando compró 2 mil 400 de la misma etapa.

© IG @jose_eduardo92 Tessa, la hija de Paola y José Eduardo, nacerá en cualquier momento

La cuenta regresiva comienzó

A través de un clip en Instagram, José Eduardo Derbez compartió cómo armó su equipaje para los días que acompañará a su novia en el hospital, tras el nacimiento de Tessa: “Oigan Paola ya hizo su maleta, ahora yo voy a hacer la mía, les voy a enseñar qué llevo y qué no llevo, ahí me dicen qué tal”, comentó el actor quien, a manera de broma, recordó cuando adquirió suministros de más: “Ahora sí ya me preparé y compre los necesarios, de las etapas correctas, esta es de recién nacido”, comenta.

José Eduardo reveló que se irá lo más cómodo posible al hospital: “Ya nada más me faltaba mi almohada, llévense una, así como su favorita. Ahí coméntenme qué me hace falta, qué no, qué vieron bien o mal de la maleta”, dice al final del clip. En sus historias, José Eduardo compartió que, además de tener listo el equipaje para el hospital, también tomaron un curso de preparación para el parto, mejor conocido como psicoprofiláctico.

© IG @jose_eduardo92 Esta tarde, Paola y José Eduardo acudieron al último ultrasonido de Tessa

Esta tarde, Paola le contó a sus seguidores que acudió a la cita para el último ultrasonido de su bebé, una visita al doctor a la que fue con José Eduardo Derbez quien, ha disfrutado de la dulce espera al máximo. Hace un par de semanas, el conductor de Miembros al aire se sinceró y compartió con la audiencia que, desde que supo que se convertiría en papá, ha intentado desempeñar con excelencia el papel de compañero de Paola: “Me he comprometido al 100 y ella me lo ha dicho, creo que es lo mínimo que puedes hacer si ella está dando vida”, confesó.

Un papá entregado al compromiso

En ese programa, el joven actor respondió varias preguntas de Paola Dalay como la de '¿qué debe modificar de su vida actual para ser un buen padre?': “Yo creo que muchas cosas. Desde que me enteré de que Paola está embarazada, he cambiado mucho mi estilo de vida, he dejado varias cosas, he intentado modificar miles de cosas, pero creo que todavía me falta. Creo que somos un equipo y vamos a ir viendo cómo nos va. De verdad me estoy despidiendo de muchas cosas. Voy a intentar dar lo mejor de mí”, explicó el próximo papá.