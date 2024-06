José Eduardo Derbez nos revela sus preocupaciones como papá primerizo

En medio de la emoción por el próximo nacimiento de su primera hija, José Eduardo Derbez está de estreno con la película Es por su bien, donde comparte créditos con Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte. A propósito del estreno de la película, la cual está disponible a partir del 21 de junio por ViX, el joven actor nos habló de la película de comedia, además de revelarnos su sentir de cara a su debut como papá al lado de su novia, Paola Dalay. Ambos esperan con ilusión a la pequeña Tessa, quien no solo les traerá mucha alegría, sino también grandes cambios en sus vidas. En ese sentido, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo nos habló de las cosas que en estos momentos le preocupan como padre primerizo.

En entrevista con HOLA! AMÉRICAS, el actor de 32 años nos habló de esos dichos o frases de mamá, que a él le decían de niño o en su etapa adolescente, que ahora ya alcanza a comprender, pues dentro de poco debutará en la paternidad; es decir estará en los pies de su mamá y comprenderá el significado de sus palabras. "(Mi mamá me decía muchas cosas) como como el de ‘Ya me entenderás cuando seas papá’… que ahorita sin que haya nacido, de repente ya empiezas a preocuparte por esas cosas", confesó el actor. En ese sentido, José Eduardo confesó qué cosas ya le quitan el sueño sin que la pequeña Tessa haya llegado aún a su vida. "No sé, o sea ya empiezas a preocuparte por cuánto van a costar la colegiatura, los uniformes, lo del hospital, que tú ya no seas como tu prioridad, sino que ahora ya tienes que pensar en otras personas", indicó.

Entrando en el tema económico y de cómo ha reajustado sus finanzas en los últimos meses para ejercer una paternidad responsable, José Eduardo admitió que ha dejado de lado los gastos superfluos para enfocarse en lo relacionado a la llegada de su hija. "Ya no comprar tanta tontería y ya pensar en ahorrar más para otras cosas", nos compartió. Con un tono más relajado, el artista nos reveló en qué solía gastar su dinero. "Yo me gastaba mucho en mis legos, que soy adicto a armar legos entonces ya no", dijo, asegurando que, por el momento, dejará de invertir en los bloques de construcción que tanto le fascinaban, agregando que ahora todo será "para cosas de la bebé".

¿Papá celoso?

En la película Es por su bien, las protagonistas son madres de tres chicos, y llevan a cabo todas las acciones más descabelladas para separar a sus hijos de las personas con las que ellos quieren estar, creyendo que les hacen un bien. A la pregunta expresa de si él será un papá celoso, quizá en unos 15 o 20 años, José Eduardo contestó que espera no llegar a ese tipo de situaciones, pero no lo descartó, pues la vida da muchas vueltas. "Espero que no, pero uno nunca sabe, yo creo que hay que esperarse y la verdad no intentar repetir ciertos patrones y si sabes que lo estás repitiendo tomar terapia o algo así", comentó.