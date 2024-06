Kate del Castillo habla de su debut en comedia en ‘Es por su bien’: ‘Estoy muy agradecida por la oportunidad’

Y como tías, ¿cómo ven se vale? En algún momento llegamos a opinar sobre las novias de nuestros sobrinos…

KC: Yo estoy atenta y sé de todas las chamaquillas que han pasado, por cierto, que son varias… Digo, ‘no, no, esta no me gusta, esta no sé qué… ‘. Y luego resulta que son bien lindas y son más buena onda que el sobrino, ¿no? Que hasta dices, ‘Uff pobre chica’, porque luego este es un desgraciado (risas). Uy a mí sí me llegaron a espantar varios novios, porque yo era bien noviera, sí me espantaron a varios… las mamás tienen un sexto sentido que no falla, la verdad.

MH: Pues fíjate que les contaba que tuve un novio actor que mi papá acababa de morir… y yo había tenido un novio perfecto que mis papás lo adoraban, que me dio el anillo y o sea, como que fue el novio perfecto, pero justo yo me di cuenta de que quería vivir más y anduve con un actor que murió mi papá y mi hermano y mi mamá hablaron conmigo y me dijeron, ‘por favor no te vayas a casar con éste, porque este no es’, y tenían razón, porque este no era (risas), pero en el momento uno se aferra más y más.