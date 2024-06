Con nuevos bríos y lista para brillar en la tv en inglés, Ana Jurka nos revela: ‘Si hay algo que amo es estar en la cancha’

¿Tuviste miedo o incertidumbre al tomar la decisión de dejar tu trabajo? Las cuentas llegan puntualmente y la industria está pasando por un momento complicado…

Yo tengo dos hijos y cuando ya tienes hijos, ya todo cambia. Me acuerdo de que, justo en la semana que salí de Telemundo, me llegaron dos oportunidades que eran buenas, que me gustaban, pero de ambas tenía que mudarme. Y entonces al hacer las cuentas, no me salía. Y entonces yo decía, ‘Dios mío, no tengo paz, no tengo paz, y si tú me guiaste a que me lanzara, es porque cuando llegue algo que yo sepa que es de ti, es yo voy a tener paz’.

Y sabes que yo en esto sí voy a sonar bastante, bastante religiosa, pero yo creo que nuestra provisión viene de Dios. Y en los momentos en los que yo me he caído y que estaba con estos episodios, tenía a mi marido que sí es muy firme en su fe, y me dijo, ‘Hey, calma, estamos bien, Dios nos va a proveer. No te preocupes’.

Y yo te diré algo. Si yo le puedo dar un consejo a todo el mundo es ahorren, dejen de vivir de apariencias. Hay mucha gente que vive de apariencias comprando cosas que ni siquiera, ni siquiera necesitan. Yo tengo mi mismo carro desde el 2017 y vivo en Miami, ¡eso no es normal en Miami! La gente aquí una vez al año cambia de carro como de teléfono. Ahorren, no vivan de apariencias, ahorren. La verdad yo me preparé para esa decisión. Entonces eso así ha sido confiar en Dios y ser inteligente con cómo manejas, con cómo manejas tu dinero.