Yalitza Aparicio reflexiona sobre la fama y admite: ‘Me encanta esta faceta de mi vida’

¿Te identificas con Las Amazonas? ¿De qué manera?

Por supuesto que me identifico. En el documental podemos ver muchas de las cosas a las que se afrontaron. Dicen que nadie adquiere ese éxito o ese reconocimiento en su propia casa. Y es algo a lo que la mayoría no se hemos enfrentado, sobre todo en las comunidades. Soy procedente de una de ellas y a pesar de que ya hay muchas costumbres que se han perdido, por supuesto que estos comentarios a veces te llegan a limitar en lo que estás realizando. Había muchas cositas por ahí que yo decía: “Claro, yo también en algún momento lo viví, ¿por qué nadie me contó que se podía uno afrontar a esto?”. Recuerdo que cuando las conocí, hablábamos sobre que en mi comunidad estaba este mito en el que tú como mujer no puedes subirte a un árbol que da frutos porque va a dejar de dar frutos. Y me decían: “No, pues aquí también hay esa creencia”. Y era como: “Claro, yo sí me atrevía a subir y no pasó nada, el árbol sí daba frutos, pero no entiendo por qué me lo decían”.