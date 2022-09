Yalitza Aparicio regresa al cine con ‘Presencias’, su primera película de terror

Yalitza, ¿qué te dejó participar en este proyecto y cuáles son tus miedos?

Miedo a lo desconocido, el afrontarte a esas cosas que no estas seguro de qué es. Siento que la oscuridad siempre es traicionera con el ser humano, es algo que cuando está oscuro no puedes ver nada, solamente estás escuchando. Y todo es algo que le aumenta a esos temores que te puedes estar imaginando. El hacer terror, creo que compartimos esa sensación los tres que teníamos miedo en no saber si iba a resultar o no.

Realmente sí es muy complicado y en una ocasión igual lo hablaba con el maestro Mandoki de que no estaba tan segura de que el terror, en mi caso, que funcionara. Sí es un reto muy grande poder realizar este género y lograr el objetivo, tal vez de una forma muy sutil, pero teniendo ese resultado con el público, y la verdad es que, ver el resultado ha sido como ‘wow’, sí valió la pena, ha sido un trabajo maravilloso.