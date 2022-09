Francisca Lachapel, entre sus ‘Líos de Familia’ y la búsqueda de la escuela para su hijo

¿Considerarías hacer comedia de lleno?

No me gusta mucho como hablar así de lo que va a pasar porque de verdad no sé, no tengo control, y Dios, con las experiencias de vida que he tenido, como que él se ríe de tus planes porque él tiene otros planes para ti. Como siempre, me manejo por mi fe, yo fluyó con lo que venga. Yo amo la actuación, yo también amo estar en ‘Despierta América’ pero ya Dios sabrá en qué lugar me va a poner. Yo disfruto mucho estar en ese show todas las mañanas y servirle a la comunidad y también tengo esta pasión por la actuación y tengo la bendición de que una cosa me permite la otra.