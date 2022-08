Francisca Lachapel enfrenta las críticas sobre el look de su hijo

Francisca Lachapel está fascinada con lo rápido que está creciendo “su muchachito”, el tierno Baby Gennaro. La dominicana ha aprendido mucho a lo largo del primer año de su hijo, tanto las cosas buenas como lo malo, en específico a hacer frente a las críticas de aquellos que tienen una opinión distinta sobre la crianza del niño. Recientemente, la presentadora de Despierta América usó sus redes sociales para referirse al look de su hijo, el cual ha causado ‘polémica’ entre algunos de sus seguidores, quienes aseguran que Gennaro tiene el pelo muy largo y que ya es momento de cortarle el pelo.

©@francisca



Francisca Lachapel y su hijo, Gennaro

Hace unos días la dominicana compartió un video en sus redes, en el que aparece jugando con su hijo, y en el clip el bebé luce su abundante cabellera en un bun o chonguito. El video derritió a la mayoría de sus fans, pero los comentarios criticando la imagen del bebé no faltaron. “Córtale el cabello como un hombrecito” y “Por Dios si vas a seguir peinando al niño como una niña, mejor recórtalo”, fueron solo algunos de los mensajes que Francisca recibió.

Ante estos señalamientos negativos, la presentadora de Univision compartió su postura sobre el look de su bebé. “Qué se lo corte... Es lo que me están diciendo muchos, por diferentes razones que están en los comentarios del último video que subí con el, razones que me ponen los ojos así 🙄 ¿Qué piensan por aquí? ¿No creen que sería pecado cortar esos ricitos lindos?”.