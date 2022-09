Celinés Toribio da una lección de historia y valentía en el podcast ‘Sisters of the Underground’

Para ti como dominicana, ¿qué significa mostrar tus raíces al mundo y darle visibilidad a estas precursoras del feminismo. ¿Cómo te sientes de ser agente de cambio y mostrarle a las nuevas generaciones esta historia?

Yo creo que ‘Sisters of the Underground’ llegó en el momento perfecto, años después de un movimiento como ‘Me too’, en el momento donde se puede desvanecer y si nos descuidamos, nosotras las mujeres, si no le recordamos a esta sociedad, a los que toman decisiones en el mundo de por qué es que estamos luchando, se puede disolver todo.

Dice el dicho, ‘aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla’. Si nosotros no alzamos la voz, si no viene una Mary Castellanos, que es la guionista de este podcast, si no vienen una Eva Longoria y una Dania y mueven cosas para que se diga que ‘sí’ a esta producción, se estaría borrando lo que hicieron estas mujeres. Dedé Mirabal, mi personaje, quedó viva para contar la historia, pero también para ir detrás de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de los gobernantes, para que se dijera que el día de la muerte de sus hermanas debería de ser recordado para siempre. Esto no es una lucha de banderas, esto no es como que ‘ah solo pasó en República Dominicana’, estamos hablando de que el 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer mundialmente, porque ellas (las hermanas Mirabal) fueron asesinadas un 25 de novimebre de 1960. Me siento honrada, con una gran responsabilidad. Esto no se trata solo de entretenimiento, esto es importante.