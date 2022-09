Roselyn Sánchez nos revela la decisión inteligente que hizo para asegurar su futuro y el de los suyos

Nos podrías compartir alguna experiencia de familiar en la que un seguro haya ‘salvado’ a tu familia...

Toda mi familia está bien afortunadamente, pero yo te puedo decir que mis padres nunca me sentaron y me educaron acerca del seguro de vida, yo no sabía ni a que edad había que tener un seguro de vida. Cuando yo tengo a mi hija Sebella, yo tengo una empresa que me maneja todo y a los dos años de convertirme en madre, la persona que me ayuda me dice, ‘oye Roselyn, ¿tú nunca has pensado en tener un seguro de vida? Ya eres mamá’ y yo le respondí, ‘pero ¿para qué o qué? Yo estoy joven y saludable, no me gusta ni pensar en eso...’.

Esta persona me explica que yo ya tenía una responsabilidad como madre y que si me pasaba algo, el seguro iba a ser para que mi esposo tuviera esa cobertura, como un paracaídas para que mi hija pueda continuar con su nivel de vida. Para mí fue una gran advertencia como un llamado muy fuerte.

Mi papá hace tres meses tuvo un infarto, estaba con una condición bastante malita y yo me acuerdo de hablar con mis hermanos mayores y con mi mamá y decirles, ‘no quiero ser fatalista, pero ¿aquí existe un testamento, algo para nosotros saber qué hacer? ¿qué quiere con su casa, sus cosas?’. Y nunca lo ha hecho, ¡tiene 83 años! Yo me quedé como, ‘¡pero como es posible eso que me estás diciendo!’