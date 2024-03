Lily Gladstone: ‘La nominación de Yalitza se sintió como una victoria para mí’

Hace cinco años, el nombre de Yalitza Aparicio acaparó titulares luego de que se convirtiera en la primera mujer indígena en ser nominada a un Oscar, un hito que sentó un precedente dentro de la ceremonia, pues sin duda la consideración de la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, por parte de la Academia, abría las puertas para las futuras generaciones. Algo de lo que Lily Gladstone, primera mujer nativo-americana en ser nominada al Oscar, habló en una entrevista, en la que con total orgullo se refirió a la forma en la que Yalitza llegó a inspirarla, pues se sintió representada por ella en cierto momento de su vida.

©GettyImages



La actriz hizo historia con su nominación al Oscar

¿Qué ha dicho sobre Yaltiza?

Fue durante una sincera charla que sostuvo con el programa Ventaneando que Lily habló de cómo fue que vivió la nominación de Yalitza en 2019 al tener también ascendencia indígena. “Cuando Yalitza fue nominada la apoyé tanto por eso, y recuerdo que cuando salió Roma, que yo estaba pensando en términos de ser actriz, viendo por lo que ella estaba pasando… Recuerdo sentirme muy disgustada, muchas de las cosas que surgieron de esto fue mucho cinismo en torno a su nominación, en torno a su candidatura”, compartió la actriz conmovida.

En ese mismo sentido, la intérprete, nominada al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en Killers of the Flower Moon, dijo que se sintió identificada con la mexicana, pues debido a sus orígenes, su trabajo llegó a ser demeritado por algunas personas. “Yo había experimentado un poco de eso con la película Certain Women, en donde la gente asumía que yo no era realmente una actriz, que simplemente era natural en la película”, señaló.

©GettyImages



Yalitza es la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar

Por otro lado, Lily Gladstone se mostró orgullosa de lo que Aparicio logró hacer a nivel de representación, pues dijo que aquella conquista de la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, en los Oscars la sintió como propia. “Lo que me encanta es que la nominación de Yalitza se sintió como una victoria para mí”, agregó emocionada.

El camino de Lily al Oscar

A lo largo de la temporada de premios, la presencia de Lily Gladstone ha sido fundamental, pues se ha encargado de llevar un mensaje de pertenencia y orgullo a donde quiera que va. Además, la intérprete ha logrado coronarse ganadora tanto en los Golden Globes como en los SAG Awards, por lo que incluso ya es considerada como una de las favoritas a llevarse el Oscar a Mejor Actriz, categoría en la que compite contra Emma Stone, Annette Bening, Carey Mulligan y Sandra Hüller.

©GettyImages



La actriz ha sido reconocida por su trabajo actoral en ‘Killers of the Flower Moon’

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...