Con más de 20 años de sólida trayectoria, Rodolfo ‘El Chamo’ nos cuenta cómo transformó el rechazo en grandes oportunidades

También en iHeart Radio has tenido la oportunidad de hacer grandes entrevistas, ¿cuál dirías que ha sido tu top tres de las mejores entrevistas?

He tenido la oportunidad de muchas entrevistas fantásticas. Me quedo con una que hice hace muchos años, a David Bisbal, que aunque no fue una entrevista tan larga ni tan especial, fue la manera como el chico se comportó. Espectacular. Un artista de los pies a la cabeza, con un carisma, una simpatía con la gente. Me acuerdo que fue en un evento que era la Copa del Mundo de Sudáfrica, 2010. Él tenía la canción del Mundial y ya se lo querían llevar y los fanáticos se acercaron y él siguió tomándose fotos, dedicándoles tiempo. Y esa fue, de verdad, muy especial. De las recientes, el otro día con Alejandra Jaramillo, que es esta presentadora ecuatoriana de ‘Siéntese quien pueda’, que tiene una historia muy fuerte porque le asesinaron a la pareja. Y me gustó mucho su respuesta sobre esa situación, porque es una situación que te cambia la vida. O sea, que además ella se tuvo que mudar a Estados Unidos debido a esa situación. Y me gustó mucho su vibra y creo que dejó buenas enseñanzas.

Pero bueno, Ricardo Montaner, entrevistarlo a él, a mi tío, fue muy especial en Fiesta Latina. Me puse nervioso porque yo nunca lo había entrevistado, porque una cosa es verlo en la intimidad y echar bromas, pero otra es entrevistarlo. Esa me ha llegado mucho al corazón, además no hay mucha gente que sabe que es mi tío. Luego me mandó un WhatsApp al día siguiente y me dijo: ‘Sobrino, no sabes cómo me gustó tu entrevista, cómo me gustó tu presentación. Me sentí querido, me sentí amado’.