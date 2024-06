Así nos confesaba Chiquis Rivera su ilusión de ser madre: ‘Lo estoy dejando en las manos de Dios’

En medio de un momento de plenitud y realización profesional, Chiquis Rivera ha sufrido un duro golpe en su vida personal. La cantante compartió el pasado fin de semana que perdió el bebé que estaba esperando junto a su prometido Emilio Sánchez. La intérprete se encontraba en las primeras semanas de embarazo, y no había compartido todavía la noticia. Días antes de que este triste anuncio, y en el marco del lanzamiento de su álbum Diamantes, la estrella del regional mexicano había compartido con HOLA! AMÉRICAS los planes que tenía en la maternidad.

©@chiquis



Chiquis sufrió la dura pérdida de su embarazo.

Chiquis adelantó que, en la docuserie que está preparando compartirá con el público algunos aspectos de su vida personal. “Van a poder ver todo el proceso de si quiero o no, qué voy a hacer en el aspecto de ser mamá”, comentaba. “Ahora me siento muy bien con mi pareja. Siento que todo lo que está pasando y ha pasado en mi carrera es algo tan bonito que me siento bien, me siento satisfecha”, aseguraba.

“Obviamente quiero seguir con lo de la música, pero me siento como más lista que nunca para decir ok, yo creo que sí pasa”, decía al referirse a la posibilidad de iniciar una familia. “Y yo creo que eso es como que un poco lo que le hace falta en mi vida”, confesaba

Sobre este proceso, la intérprete de Abeja Reina contó que había recurrido a una práctica frecuentada por las celebridades. “Hice lo de congelar mis óvulos. Eso ya, ya está. Nomás es cuestión ahora de decir ‘ok, ¿cuándo vamos a decidir esto?’ Y pues sí, hemos hablado y se lo estoy dejando las manos de Dios”, comentaba, sin dar más detalles que pudieran delatar su condición.

©@chiquis



Chiquis se mostraba ilusionada ante la idea de incursionar en la maternidad.

Ahondado en su vida amorosa, Chiquis reconoció que ha llegado a un punto en el que ha podido construir una relación feliz y en balance con su faceta profesional. “En mi vida amorosa, siento como que ya por fin también entendí, ya no soy tan terca, tan necia. Dije: ‘Ok, bueno, hay que apreciar a la persona, valorar’. Y tengo una pareja que también me muestra eso, así que en ese aspecto estoy muy bien... Como que va cayendo todo en su lugar”, expresaba.

Los valiosos aprendizajes que ha obtenido con los años

Al hablar de Diamantes, el disco compuesto por 12 canciones que ella considera hits, Chiquis reflexionó sobre cómo ha podido mantenerse fuerte y seguir brillando cual gema pese a las difíciles circunstancias por las que ha atravesado a nivel personal y familiar.

“Es un trabajo de todos los días el decir: ‘Ok, hoy voy a pulir un poquito, hoy me voy a encomendar a Dios, hoy voy a hacer estos cambios, voy a entender los cambios que pasan, que están fuera de mi control. O sea, como que ya entendí la vida y por qué pasan las cosas y a no tomarlas personalmente”, expresaba. “El decir: ‘Voy a aprender, voy a crecer, voy a madurar’”.

©GettyImages



Chiquis ha aprendido a tomar con madurez las cosas que están fuera de su control.

En aquel momento, la cantante dejaba ser la filosofía con la que probablemente hoy sobrelleva su dura pérdida. “Y todo eso como que me ayuda, porque cada día es diferente, ¿no? Un día puedo estar muy bien, el siguiente día no, todo me está pasando muy bien y luego pasan cosas y pues es parte de la vida”, meditaba. “Y ya cuando entendí eso, como que todo cambió para mí. Así que digo pues yo tengo mi propio brillo y no voy a dejar que nadie me opaque”, expresaba.

Chiquis confesó que la forma en la que actualmente entiende la vida, en la que no le presta mayor atención a las críticas de terceros, es algo de lo que se siente orgullosa de haber trabajado. “Como que eso ya no me molesta tanto, al contrario, digo, pues con el tiempo vas a ver y te voy a caer bien. Como que eso ya lo tengo muy bien controlado, muy bien pulido, de que no me afecta como antes. Definitivamente ya digo: ‘Esas cosas, los problemas, las cosas negativas, como que van y vienen’”.