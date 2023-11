Sin mencionar a su abuela materna, Chiquis agregó: “La gente que opina es porque realmente no conocen a mis hermanos, no saben lo que hacemos no saben de nuestra vida si ya hemos comido o no, si ya pagamos la luz o no, esa gente que opina no sabe nada de nuestra vida y que triste porque son de nuestra colmena pero ahí andan diciendo cositas, pero bueno, que Dios me los bendiga”.