Johnny Angel, el hijo más chico de Jenni con Juan López, escribió un emotivo post en el que habló de sus sentimientos y del enojó que sintió por mucho tiempo en su vida.

“No he visto el sol brillar en 10 malditos años. Pensar que solo la tuve por once años. Pensar que voy a llegar a un día en el que eventualmente he vivido más de mi vida sin ella que con ella. Me enojé por eso cuando era más joven, especialmente porque estaba tan cerca de estar en el avión con ella”.

“Solía enojarme con Dios por salvarme de estar con ella y con papá. 10 años después, he aprendido en mi dolor que la ira y el resentimiento te enferman. Es veneno. He aprendido que incluso en los momentos más bajos de tu vida, tan cliché como pueda sonar, Dios realmente tiene las cosas perfectamente alineadas. He aprendido a estar agradecido por todo. Gracias, Dios por mis once años con ella porque fueron realmente increíbles...”.