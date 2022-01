Chiquis Rivera revela que sí hubo robo a las empresas de su fallecida madre: ‘Me da coraje, me da tristeza’

A unas horas de que se diera a conocer que Jacqie Rivera era la nueva directora de las empresas de Jenni Rivera, su hermana mayor, Chiquis Rivera rompió el silencio y reveló que sí hubo un desfalco de varios miles de dólares en una de las empresas de su fallecida madre. Estas controversiales declaraciones se dan luego de que los fans señalaran a los hijos de Jenni de ser interesados. A lo que Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, dijo que no era tanto que les importara el dinero, sino que querían saber cómo se administraba el legado que con tanto esfuerzo su madre construyó. Ahora se sabe que alguien cercano a Rosie Rivera habría robado cerca de $80 mil dólares de una de las empresas, y que, aunque el dinero se devolvió, esto les generaba cierta desconfianza.

©@chiquis



Chiquis reveló que el robo se cometió bajo la administración de su tía Rosie

La propia Chiquis contó a través de un video en sus redes sociales que recién se dio cuenta del robo, y que fue su hermana Jacqie quien le detalló esto. “No le debemos una disculpa a nadie”, empezó a decir la hija mayor de Jenni. “Johnny (su hermano menor) solamente quería saber qu eestaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que estaba en todo su derecho”.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía. Rosie se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces”, contó Chiquis. “Según se pagó el dinero, Rosie lo pagó, creo que fueron como $80 mil dólares que se robaron porque es eso, ¡se lo robaron de Jenni Rivera Fashion!”.

La hija de la ‘Diva de la Banda’ añadió que el contador de la empresa lo manejó como un préstamo, porque al final de todo, se devolvió el dinero. Pero Chiquis, tiene otra forma de ver las cosas. “Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia”.