Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la razón por la que no se han podido divorciar

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya dieron vuelta a la página, entre ellos no habrá reconciliación y su historia de amor ahora es sólo parte del pasado. Sin embargo, de manera legal, ambos cantantes aún están casados. Semanas atrás, la hija de la fallecida Jenni Rivera aseguraba que sólo falta la firma de Lorenzo para quedar separados por la vía legal, y esta vez el ex vocalista de La Original Banda El Limón explica la razón por la que concluir el trámite de divorcio ha tomado más tiempo de lo normal.

“Pues siguen pidiéndome papeles. No hay nada más, siguen pidiéndome papeles”, dijo para el programa Ventaneando. Y es que, según el programa mexicano, el cantante y su equipo legal deben recolectar documentos e informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos de los últimos años.

A pesar de todo, Lorenzo lo toma con algo de humor. “Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí”, dijo, dispuesto a poner punto final a su divorcio.

Los mejores deseos para su ex

Lorenzo no desea hacer más grande este proceso, incluso asegura que no guarda ningún rencor en contra de su ex. “Que Dios la bendiga, yo quiero muchísimo a la familia, espero que arreglen el desmadre que cargan y se les desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios y con ellos. Yo nada más quiero que se solucione la cosa, yo nada más quiero seguir trabajando”, dijo.

Chiquis Rivera anunció su divorcio en septiembre de 2020, después de que la pareja se separa y reconciliara a poco menos de un año de su primer aniversario como esposos. De acuerdo con la cantante, ella sólo espera a que Lorenzo firme los papeles e, incluso, lo tratado de buscar sin una respuesta concreta. “Sigo enviando emails, sigo rogando que por favor que firme y no me ha contestado. Ya van como cuatro meses”, expresó a Despierta América a principios de noviembre.