Pese a que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez trataron de salvar su matrimonio, esto fue imposible, por lo que la cantante anunció en septiembre del 2020 su separación definitiva del intérprete, con el cual se casó el 29 de junio de 2019.

Aunque ha pasado más de un año de ese anucnio y cada uno ya está rehaciendo su vida, la hija mayor de Jenni Rivera indicó que aún no está formalmente divorciada y señaló que no se debe por algún tipo de obstáculo burocrático o algo por el estilo, sino porque Méndez no ha firmado aún los papeles.