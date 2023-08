Chiquis Rivera denuncia el uso indebido de su imagen para estafar gente

Si bien siempre ha sido una mujer muy guapa, desde hace un tiempo Chiquis Rivera se ha dejado ver con una figura mucho más estilizada. Gracias a algunos cambios en su alimentación y ejercicio, la cantante ha tenido una notoria pérdida de peso y no ha dudado en presumirlo orgullosa en sus redes sociales. Sin embargo, algunas han aprovechado este cambio en su figura para vender productos ‘milagro’ por medio del uso indebido de la imagen de la intérprete. Ante esta situación ella ha decidido poner un alto y hacer un llamado a sus seguidores para que no caigan en publicidad engañosa.

Chiquis ha presumido orgullosalos cambios en su físico.

“No iba a hablar sobre el tema porque sentía que no era necesario, pero ahora ya se están pasando de lanza”, expresó Chiquis al inicio de un video que publicó en Instagram el 9 de agosto. “No sé si han visto, pero en Facebook y me (lo) han mandado muchas personas, son publicaciones de unas gomitas o pastillas que según yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso”, denunció.

La intérprete de Abeja Reina mostró capturas de pantalla de una serie de publicaciones en las que ofrecen productos para bajar de peso que supuestamente ella usó. “Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco ni sé de dónde vienen. Así que por favor no se dejen engañar”, pidió.

“Yo ya les he dicho en mi pódcast cómo bajé de peso, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a seguir haciendo. No me tomé ni unas gomitas, ni unas pastillas, nada que ver”, comentó.

Chiquis reveló que consideró emprender acciones legales en contra de los responsables de estas publicaciones fraudulentas, pero desistió de ello pues consideró que era “mucha energía, mucho tiempo”. Sin embargo, reiteró su llamado a no caer en estos engaños. “Sí les quería dejar saber a ustedes, mi gente, que por favor no se dejen engañar con estas publicaciones que son completamente falsas”, señaló.

La cantante luce guapísma.

¿Qué es lo que sí ha hecho para bajar de peso?

La cantante reveló hace tiempo que no sabía que tenía cierta condición médica que le impedía bajar de peso, y fue hasta que supo de ella y que tomó cartas en el asunto que empezó a notar cambios. “Fui al doctor porque yo sentía, (decía): “Hago tanto ejercicio, me cuido, ¿qué está pasando conmigo?’. O sea, ya estaba cansada”, contó en diciembre en entrevista con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca).

“Me di cuenta de que tenía un problema de la tiroides, así que me dieron medicina y eso me ayudó mucho, con la depresión también, y con lo de las hormonas, hago terapia para balancearlas”, explicó. Además de los tratamientos médicos Chiquis ha sido disciplinada en cuanto a su alimentación. “Ya no tomo cerveza ni refresco, ya llevo ocho meses que no lo hago y eso te ayuda tanto”, contaba entonces.

En otra entrevista ante las cámaras de El Gordo y La Flaca, la intérprete dijo que comía ed todo en cantidades reducidas. “Si quiero un pastel, me voy a comer poquito, no todo”, contaba en noviembre. “Es todo un balance, es lo que me ayuda y también el tequila, es lo que me ayuda a quemar grasa. Me gusta mucho hacer ejercicio... tomo muchas proteínas en mis batidos, verduras”, explicaba.

