El inesperado homenaje que Chiquis rindió a Jenni Rivera: ‘Qué sorpresa tan especial’

No hay un solo día en el que Chiquis no tenga presente a su madre, la fallecida Jenni Rivera. A más de 10 años de su fallecimiento, la intérprete no deja que el recuerdo de su mamá se desvanezca y como cosa del destino, pareciera que ‘La Gran Señora’ siempre cuida de ella y sigue sus pasos. En una reciente publicación en sus redes sociales, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis, compartió un post en el que rinde un homenaje a su madre.

En diciembre pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera

La primera de ellas, es una reciente sesión de fotos que le hicieron, la segunda era una foto de su mamá, de hace más de 15 años. Ambas sesiones fotográficas son similares, lo cual ha resultado ser toda una sorpresa incluso para la propia Chiquis, quien ha asegurado que, tan pronto vio sus fotos, se acordó de inmediato de su mamá.

Sin proponérselo, Chiquis le rindió un homenaje a Jenni Rivera

“¿Esta foto te recuerda a algo? Desliza hacia la izquierda para ver a lo que me refiero... No fue intencional, pero qué sorpresa tan especial”, escribió la cantante. “Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa. Pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta ya después que nos entregaron las fotos lo vimos. Crazy, huh? Preciosos momentos que jamás olvidaré. @jennirivera gracias por permitirme aprender, por crecer y madurar a tu lado, mamá. Extrañándote hoy un poco más”, añadió Chiquis Rivera a un lado de su post en Instagram.

La fotografía de Jenni Rivera fue tomada en 2008, y fue parte de la promoción de su disco JENNI, en el cual se incluyen temas como Culpable o inocente. Justo como la propia Chiquis lo indicó, ella fue directora creativa de la sesión de su mamá. Antes de distanciarse en 2012 —año en el que falleció Jenni en un aparatoso accidente— Chiquis era la mano derecha de su madre; la joven fue su asistente y trabajó a su lado por muchos años.

Una jefa exigente

En más de una ocasión, Chiquis ha hablado acerca de las grandes lecciones que le dio su mamá. En enero de 2022, la ganadora de dos Latin GRAMMY compartió un video inédito en el que aparece ayudando a Jenni antes de salir al escenario. Junto a ese video, Chiquis compartió cómo era trabajar con su madre.

“Les comparto este video inédito que describe desde hace cuanto ya éramos y seguimos siendo un equipo. Ahí me empecé a formar en la mujer que soy hoy. Gracias mamá por enseñarme a trabajar, ir de frente y ser productiva en todo, fuiste una profesora dura, pero no cambiaría nada, ser tu asistente y trabajar a tu lado era mi lugar favorito para estar. Te extraño”.

