Gloria Estefan se convierte en la primera latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores

Gloria Estefan hará historia al convertirse en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores (SHOF, por sus siglas en inlgés). Este jueves 15 de junio se llevará a cabo una ceremonia de gala en el Marriott Marquis Hotel en Nueva York, en la que se honrará a la cantautora de origen cubano, así como a otras celebridades como Sade Adu, Snopp Dogg, Teddy Riley, entre otros.

La cantante tiene una sólida carrera de más de 40 años, la cual empezó en la déacada de los ochenta, cuando fue la vocalista principal de Miami Sound Machine, banda que formó al lado de su esposo, el reconocido productor Emilio Estefan. Tras conocer el éxito con la agrupación, Gloria lanzó su carrera en solitario y desde entonces se ha convertido en un referente de la música.

De acuerdo con Billboard, la estrella ha colocado 29 canciones en el listado Billboard Hot 100; tres de estas han ocupado el número uno. Anything for you (1998), Don’t Wanna Lose You (1989) y Coming Out of the Dark (1991) son los temas que lideraron la lista. Por si fuera poco, 30 de sus canciones han aparecido en el ranking de Hot Latin Songs, entre ellas No me vuelvo a enamorar y Hotel Nacional.

A pesar del éxito, la fama y sus más de 100 millones de discos vendidos por todo el mundo, Gloria Estefan no para. El año pasado lanzó el álbum navideño Estefan Family Christmas con sus seres queridos y grabó el tema Gonna Be You para la pelíucla 80 for Brady. Además de esto, volvió al cine como actriz en la nueva versión de la película Father of the Bride al lado del actor cubano-estadounidense Andy García.

“Aún me hace muy feliz componer y siempre es una sorpresa cuando llega algo”, comentó Estefan en una entrevista con Billboard Español. “Es lindo que haya pasado tantas veces y que esté recibiendo este honor tan grande. Mientras que tenga algo que decir, van a escucharme”.

La música fue su salvación

En esta conversación con Billboard Español, la intérprete de 65 años habló sobre lo que sentía al recibir este premio al ser una inmigrante procedente de Cuba. Cuando estalló la Revolución Cubana, Gloria y su familia se mudaron a Miami, y empezaron una nueva vida en Estados Unidos, la cual estuvo plagada de sacrificios, como la esclereosis múltiple que padeció su padre.

“Hay la libertad en este país de poder lograr cualquier sueño que tengas. Para mí las letras y la música ha sido algo que yo me sentaba con los discos y leía quién escribió todo, leía la letra, ¡la absorbía! Me ayudó a atravesar momentos muy difíciles. Así que como una niña músico en ese entonces, que la música de otros fue mi salvavidas en momentos difíciles con mi padre, la enfermedad — la música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomo levemente”, indicó.

