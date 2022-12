La Navidad con los Estefan: una dinastía familiar llena de amor y mucha música

“Cuando nosotros empezamos en la música, no fue fácil. Teníamos un sonido diferente. Cantábamos en inglés, también en español y no era aceptado. Pero no nos rendimos. No quisimos cambiar. Por eso, la semana pasada, cuando estuve en la Gala de los Latin GRAMMY y pude comprobar cómo estos premios en habla hispana son los más importantes del mundo, pensé: ‘hemos luchado y hemos dejado un legado bonito’. Abrimos la puerta al mundo y qué orgullo de mi gente, de la comunidad hispana”, asegura emocionado Emilio quien posee una veintena de dichos galardones a sus espaldas.

Precisamente, esa larga y contundente trayectoria lo hace un hueso duro de roer a la hora de crear. “Al abuelo nada le parecía bien. Lo quería cambiar todo. ‘Abuelo, no seas gruñón. Esta es la canción y tienes que cantarla como la abuela te diga””, revela Sasha con tierna espontaneidad, provocando las carcajadas de la familia.