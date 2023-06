Daniel Arenas y Daniela Álvarez, juntos de nuevo en un lugar muy especial

Si con la falta de fotos juntos en sus redes sociales Daniel Arenas y Daniela Álvarez tienen a sus seguidores con la duda de lo que sucede entre ellos, con su reciente encuentro la confusión crece aún más. En medio de rumores de separación, la pareja fue captada junta durante un servicio en una iglesia en Miami, en donde la complicidad y sonrisas entre los dos deja ver que siguen muy unidos.

En otra imagen, ambos se encuentran frente al pastor de la iglesia, quien los toma de las manos para dirigirse a ellos. Los dos cierran los ojos aceptando las palabras, y Daniela, una mujer de mucha fe, no para de sonreír.

Los seguidores de ambos no tardaron en expresar su alegría por verlos de nuevo juntos, aunque las dudas empezaron a surgir. Mientras unos festejan que su relación continúa lejos de los reflectores, otros opinan que, quizá, habrían puesto una pausa y ahora retoman con mucho amor aquel noviazgo que tanto inspira.

Las imágenes circulan luego de que Daniel “confesara” su soltería en vivo durante una de las emisiones de Hoy Día, en donde preguntaron a los presentadores quiénes tenían pareja y él no levantó la mano como se esperaba.

Aquello alimentó más los rumores que, desde meses atrás, había sobre la pareja que ya no publicaba sus momentos juntos en las redes sociales, además de que él se había mudado a Miami al aceptar el puesto en el matutino de Telemundo, y ella permaneció en Colombia por motivos personales y profesionales.

Daniela Álvarez jamás negó su relación

Meses atrás se llegó a pensar que la pareja atravesaba por una crisis luego del beso que Daniel y Adamari López protagonizaron en el show. Y aunque aseguraban que sólo estaban actuando, el actor después ofreció una disculpa pública para su novia. “Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”.

Luego del a polémica, Daniela aseguraba que aún mantenían su relación amorosa. Cuando fue cuestionada en Lo Sé Todo sobre si aún era novia de Daniel, ella contestó: “Sí, claro”. Sin embargo, la falta de mensajes y fotos entre ambos parecía indicar lo contrario, pues la ex Miss Colombia recién celebró su cumpleaños 34 sin siquiera una felicitación pública del actor y mucho menos a su lado.