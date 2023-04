¿Juntos o separados? Daniella Álvarez aclara los rumores sobre su relación con Daniel Arenas

Durante los últumos meses Daniel Arenas y Daniella Álvarez han acaparado los titulares sobre el estado de su relación, pues deser una de las parejitas más lindas del medio, han dejado ver que las cosas se han enfriado entre ellos, y los rumores sobre su ruptura no se han hecho esperar. Luego de varios reportes sobre su noviazgo, al fin Daniella Álvarez ha dado un poco de claridad sobre su situación con Arenas, quien actualmente vive en Miami y presenta el matutino de Hoy Día (Telemundo).

Daniel Arenas y Daniella Álvarez

Mientras él está en Estados Unidos, ella continúa con sus proyectos personales y profesionales en Colombia. Este hecho de estar en distintos países ha generado preguntas entre los curiosos, quienes no saben de qué forma lograr mantener su relación a flote. En una entrevista con el show Lo Sé Todo, la reina de belleza habló acerca de su relación con el actor.

“Dani, ¿cómo está el corazón?”, le preguntó un reportero, a lo que Daniella respondió: “Bien, superbien, gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota: con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida”.

En seguida, el reportero fue directo con la pregunta sobre el actor. “¿Sigues con Daniel?”, la modelo de origen colombiano contestó: “Sí, claro”.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez siguen de novios, a pesar de la distancia

Con esta contundente respuesta, quedan de lado los rumores sobre una ruptura. Sin embargo, los posts en sus redes sociales ya no son constantes y él no ha viajado a Colombia para verla, ni ella se ha trasladado a Miami para visitarlo en su nuevo hogar.

¿Por qué ya no aparecen juntos en las redes?

En esa misma conversación, Daniella fue cuestionada sobre la ausencia de sus posts en redes sociales. A lo que ella contestó que cada quien era libre de mostrar las cosas que quisiera en sus redes, en su caso, ella ha optado por no hacerlo más. “Pienso que cada quien decide si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno”, dijo.

“Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir, eso son cosas que son de cada quien”, agregó.

La última vez que ella publicó un post con Daniel fue en agosto de 2022, durante su viaje de ensueño por Europa. Desde entonces, la pareja se ha mantenido al margen de su relación en las redes.

